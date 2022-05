Mbappé explica decisão de renovar com o PSG: "Entendo a deceção do Real Madrid"

Astro francês decidiu permanecer no PSG, apesar do interesse merengue

Kylian Mbappé explicou este domingo a decisão de renovar com o PSG, em detrimento do Real Madrid, que ambicionava contratar o astro francês a custo zero. Através de uma publicação no Instagram, o avançado de 23 anos garantiu que será um "adepto" merengue na final da Liga dos Campeões.

"Gostaria também de agradecer sinceramente ao Real Madrid e ao seu presidente, Florentino Pérez. Reconheço a sorte e o privilégio de ser desejado por uma instituição tão grande. Entendo a sua decepção, está à altura das minhas dúvidas. Serei o seu primeiro adepto na final da Liga dos Campeões em Paris, minha casa. Estou muito feliz por poder continuar a progredir na França, o país que me viu nascer, crescer e realizar. Esta é uma oportunidade de continuar a perseguir os meus sonhos", referiu.

"Quero agradecer ao presidente Nasser al Khelaifi pela confiança, por me ouvir e pela sua paciência. Também tenho em mente todos os adeptos do PSG, na França e em todo o mundo, pelas suas inúmeras expressões de carinho, especialmente nos últimos meses", acrescentou.

Mbappé salientou que a decisão de continuar na capital francesa vai permitir que "continue a crescer" e, apesar da "incompreensão" que possa enfrentar, afirmou que a escolha deriva da "educação" que recebeu.

"Estou convencido de que posso continuar crescendo aqui dentro de um clube que tem meios para atingir seus objetivos. Desde muito jovem, em vez de sonhar na vida, preferi viver os meus sonhos. É uma escolha, um princípio e um privilégio. Desde muito jovem , procuro seguir em frente, de desafio em desafio. Desde muito jovem, construo um caminho para o topo, seja ele qual for, mas sempre atento para respeitar uma linha de conduta em todas as áreas. Desde muito jovem, fui inspirado pela mesma paixão e mesma motivação. Isso às vezes causa incompreensão, mas assumo essa sinceridade que acompanha minha educação", assegurou Mbappé, que renovou contrato até 2025.