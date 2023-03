Mbappé estreou braçadeira, bisou e passou Benzema: "É um bom começo"

A França entrou na qualificação para o Euro'2024 com uma goleada aos Países Baixos (4-0). Veja os dois golos de Mbappé, que chegou aos 38 golos pela França, ultrapassando Benzema (37) e ficando com Platini na mira (41)

Após a desilusão na final do Mundial do Catar, a França voltou aos jogos oficiais com o pé direito, com uma goleada (4-0) contra os Países Baixos, numa partida em que Mbappé se estreou como capitão e fez dois golos, além de uma assistência. Os outros dois golos foram de Griezmann e Upamecano.

"É óptimo. Não queríamos sofrer um golo para que todos ficassem felizes, o Mike Maignan não queria encaixar um golo no seu primeiro jogo como número um, uma folha limpa. Estamos todos com ele. Preparámo-nos dizendo que não podíamos desapontar o público para este primeiro jogo aqui após o Campeonato do Mundo", começou por dizer.

Sobre a polémica da braçadeira e o novo ciclo da França, apontou: "Continuo a fazer o meu trabalho, a ajudar a equipa, a ser decisivo. É um bom começo, mas não nos devemos deixar levar, a parte mais difícil ainda está para vir".

Veja os dois golos de Mbappé:

Mbappé, quem mais #sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #Euro2024 #França #PaisesBaixos #Mbappe pic.twitter.com/r5C21LTinX - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 24, 2023