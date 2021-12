"Mbappé? Esta situação devia estar resolvida há dois anos. Agora..."

Henry não entende como o PSG deixou arrastar a situação de Mbappé, agora em final de contrato.

Kylian Mbappé é, com certeza, um dos principais alvos de mercado para os principais tubarões do futebol europeu, ou não terminasse contrato com o PSG no final da atual temporada. O internacional francês pode, por isso, chegar a um entendimento com um novo clube já em janeiro, uma situação que Henry, velha glória do futebol gaulês, não entende como chegou a este ponto.

"Esta situação deveria estar resolvida há dois anos. Há duas temporadas teriam de se ter sentado com Mbappé para lhe dizer: 'esta vai ser a tua equipa, vamos construir uma equipa em teu redor e serás o líder'. Agora, tem o destino nas mãos", declarou o antigo avançado.

Mbappé, 22 anos, alinha no PSG desde 2017/18, depois de ter brilhado com a camisola do Mónaco.