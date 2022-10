Mbappé está descontente com a direção e quer sair do PSG em janeiro

Jornal espanhol Marca avança que o avançado francês quer deixar o PSG no mercado de janeiro.

A notícia tinha sido avançada pela rádio francesa RMC Sport e o jornal espanhol Marca confirma: Kylian Mbappé quer sair do Paris Saint-Germain no mercado de transferências de janeiro. O jogador estará descontente com a direção e, embora tenha renovado contrato no verão, estará mesmo empenhado em deixar o clube e já fez saber isso aos responsáveis dos parisienses.

Mbappé estará desagradado porque algumas promessas feitas aquando da assinatura da renovação não foram cumpridas. O posicionamento que ocupa dentro de campo - tem atuado no centro do ataque - também não agrada ao internacional francês, como o próprio já referiu.

De acordo com a Marca, a direção do PSG aceitou o pedido do jogador e já estuda o caso. O Real Madrid não será uma hipótese devido às relações entre os dois emblemas e o Liverpool afigura-se como principal candidato a receber Mbappé, escreve o diário desportivo espanhol.

Segundo a rádio espanhola COPE, Mbappé vai estar em Espanha amanhã, na companhia de Sergio Ramos, Donnarumma e Keylor Navas, para a "Corrida de la Hispanidad". A presença em Madrid faz aumentar os rumores em torno de uma possível transferência para o Santiago Bernabéu.