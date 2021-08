Mbappé está decidido a rumar a Madrid e vai falar com o presidente do PSG

Imprensa espanhola avança que, esta segunda-feira, Mbappé vai conversa com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para comunicar que quer negociar com o Real Madrid.

Há muito tempo que se fala da ida de Kyllian Mbappé para o Real Madrid e agora a novela pode revelar novos contornos. De acordo com o El Chiringuito, de Espanha, o avançado francês rejeitou todas as propostas de renovação e vai, esta segunda-feira, falar com Nasser Al-Khelaifi para comunicar a vontade em deixar o PSG.

De acordo com a publicação, a decisão do jogador é irreversível e os parisienses poderão passar da tentativa de uma renovação de contrato para a procura de novo destino para Mbappé.