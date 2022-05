"Mbappé está a pedir um salário anual de 50 mihões de euros"

Mbappé com a camisola do PSG

Revelação foi feita pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta

Joan Laporta, presidente do Barcelona, foi entrevistado esta terça-feira pela Rádio Catalunha e ao abordar as hipóteses de Barça contratar Mbappé - a imprensa espanhola aponta o Real Madrid como destino - revelou o valor do salário anual que o avançado francês está a pedir. Segundo Laporta, Mbappé pretende receber 50 milhões de euros líquidos por ano.

"Há jogadores que mesmo que tivéssemos dinheiro para contratar, não o faríamos, porque iria distorcer a nossa massa salarial e aumentar novamente as nossas despesas. E isso não pode voltar a acontecer. Todos temos de estar cientes disto e é algo que estamos a implementar no clube em todas as áreas. Não se pode ir além de um certo nível de despesas. Mbappé está a pedir 40-50 milhões líquidos. Ele quer 50 milhões de euros", revelou Laporta.