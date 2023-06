Mbappé esclarece data da carta: PSG sabe da decisão há quase um ano

No dia 15 de julho de 2022, o avançado francês comunicou ao PSG que não iria acionar o ano adicional (até 2025) incluído na sua recente renovação de contrato, tendo a carta enviada na segunda-feira servido como um meio de "relembrar o que já tinha sido dito oralmente".

Após ter sido noticiado em França que Kylian Mbappé surpreendeu o PSG ao enviar-lhe uma carta em que comunica a sua intenção de não acionar a opção de mais um ano (até 2025) incluída na recente renovação de contrato, em maio do ano passado, o avançado francês esclareceu o assunto.

Por via de um comunicado à agência AFP, Mbappé confirmou que a carta foi assinada no dia 15 de julho de 2022, sensivelmente dois meses depois de ter renovado com o campeão francês, pelo que o PSG já sabe da sua decisão há quase um ano.

De acordo com o avançado, de 24 anos, o único objetivo do documento enviado esta segunda-feira foi relembrar o clube sobre "o que já tinha sido dito oralmente" há 15 dias, garantindo ainda que nenhuma nova extensão chegou a ser discutida.

"Depois de já ter afirmado publicamente nas últimas semanas que será parisiense na próxima temporada, Kylian Mbappé não pediu a sua saída neste verão, mas acaba de confirmar ao clube a não ativação do seu ano adicional", refere o comunicado.

Mbappé termina o comunicado lamentando "que a receção desta carta tenha sido divulgada pelos meios de comunicação social e que estas trocas de impressões tenham sido tornadas públicas, com o único objetivo de prejudicar a sua imagem e o bom desenrolar das negociações com o clube".