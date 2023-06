Mbappé entre o lamento e a acusação: "Único objetivo de prejudicar..."

Kylian Mbappé diz que nunca discutiu prorrogação com o PSG

Kylian Mbappé defende esta terça-feira que nunca discutiu a prorrogação do contrato com o clube o PSG, um dia após ter anunciado a sua intenção de não ativar a opção por mais um ano em Paris.

"A direção do clube encarregada da prorrogação" assinada há um ano foi informada em "15 de julho de 2022 da decisão [de não ir além de 2024] e a carta [enviada ao PSG] teve como único objetivo confirmar o que já tinha sido previamente esclarecido oralmente", de acordo com uma declaração do jogador à AFP.

Kylian Mbappé reafirma que nunca discutiu este ponto com o clube durante o último ano, exceto há 15 dias, quando enviou a carta. Além disso, nenhuma nova extensão possível foi discutida, acrescentou o internacional francês em comunicado.

"Depois de já ter afirmado publicamente nas últimas semanas que será parisiense na próxima temporada, Kylian Mbappé não pediu a sua saída neste verão, mas acaba de confirmar ao clube a não ativação do seu ano adicional", refere o comunicado.

Por fim, o jogador "lamenta que o conteúdo da carta tenha sido transmitido à comunicação social e que essas trocas tenham sido tornadas públicas com o único objetivo de prejudicar a sua imagem e o bom andamento das discussões com o clube".

O envio da carta de Mbappé à direção do PSG aconteceu pouco mais de um ano após a surpreendente prorrogação do atacante de 24 anos no PSG, seu clube desde 2017. O campeão mundial de 2018, na lista do Real Madrid, havia prorrogado até 2024, com possibilidade de acionar opção por mais um ano.

Segundo fonte próxima às negociações, o PSG não pretende, no entanto, deixar o seu número sete livre no final do contrato, em 2024, abrindo as portas a uma transferência neste verão em caso de insucesso das negociações.