Mbappé encerra 2022 como melhor marcador do futebol europeu

Kylian Mbappé assinou 44 remates certeiros com a camisola do PSG

O astro francês ultrapassou a barreira da meia centena de golos.

Kylian Mbappé finalizou o ano de 2022 como máximo artilheiro do futebol europeu. O avançado do Paris Saint-Germain, que recentemente comemorou o 24º aniversário - dia 20 de dezembro -, apontou 56 golos no total (44 pela turma parisiense e 12 pela seleção francesa).

Foi ainda o melhor marcador da 22ª edição do Mundial, que se disputou no Catar, ao somar oito remates certeiros.

O próximo nome na lista é Erling Haaland, "diamante precioso" que o Manchester City resgatou ao Borussia Dortmund no início da presente temporada. O ponta de lança internacional norueguês, de 22 anos, fez balançar as redes adversárias por 45 ocasiões (26 pelos citizens, 10 pela formação aurinegra e nove pela seleção).

No dia 31, o futebolista natural de Leeds ainda pode melhorar este registo, no duelo com o Everton, para a 18ª jornada da liga inglesa.

A fechar o pódio, surge Robert Lewandowski. O atacante polaco, que venceu os últimos dois "The Best" da FIFA, marcou 42 golos (20 pelo Bayern Munique, 18 pelo Barcelona e quatro pela seleção).

O jogador terá ainda uma oportunidade de fazer com que estes números cresçam, uma vez que o conjunto blaugrana vai medir forças com o Espanhol no dia 31, no dérbi da Cidade Condal referente à ronda 15 do campeonato espanhol.