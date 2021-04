Mbappé em destaque e PSG isola-se à condição na liderança da Ligue 1

Em vésperas de receber o Manchester City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, o PSG triunfou em Metz por 3-1.

O avançado Kylian Mbappé marcou este sábado dois golos na vitória do PSG no terreno do Metz, por 3-1, em jogo da 34.ª jornada, que permitiu aos parisienses isolarem-se provisoriamente na liderança da Liga francesa.

Em vésperas de receber o Manchester City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, o PSG adiantou-se em Metz logo aos três minutos, com um golo do prodígio gaulês, só que a formação da casa empatou logo no arranque do segundo tempo, por Fabien Centonze, aos 46'.

Contudo, Mbappé repôs a vantagem dos tricampeões franceses e assinou o 25.º tento na Ligue 1, aos 59 minutos, cerca de meia hora antes de ser substituído e sair de campo com algumas queixas físicas, a quatro dias do embate com os citizens.

O triunfo do PSG foi consumado pelo argentino Mauro Icardi, que, oito minutos depois de ser lançado para o lugar de Neymar, conquistou e converteu ele próprio uma grande penalidade, aos 89'.

Com quatro jogos por disputar, o PSG subiu ao primeiro lugar do campeonato, com 72 pontos, mais dois do que o Lille (70), segundo, e mais quatro do que o Mónaco (68), terceiro, que no domingo visitam Lyon e Angers, respetivamente.

Já o Metz averbou a quinta derrota seguida em casa e é 10.º colocado, com 43 pontos, mais três do que o Brest (13.º), que operou a reviravolta no reduto do Saint-Étienne e venceu por 2-1, com um bis de Gaetan Charbonnier, aos 66 e 79 minutos, depois de Wahbi Khazri ter adiantado os verts, aos 11.