"Mbappé é o melhor do mundo, um fenómeno que pode bater todos os recordes"

Pauleta, quinto melhor marcador da história do PSG, rendido ao jovem avançado

Pauleta, quinto maior goleador da história do PSG com 109 golos, é um admirador de Mbappé e considera o jovem avançado francês o melhor do mundo.

"Estamos a olhar para um fenómeno que ficará na história. Ele é hoje o melhor jogador do mundo. Ele merece este recorde e espero que continue a marcar golos para o PSG durante muito tempo", afirmou, após Mbappé alcançar a marca dos 200 golos pelo clube, tornando-se no melhor marcador da história do PSG.

"Ele é avançado, mas acima de tudo impressiona a força mental, física e velocidade. Ele tem tudo para ter sucesso, como Zinedine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quando ele está lançado, é impossível para os defesas detê-lo. Ele marca golos, mas não apenas golos, como vimos no passe para Messi para o segundo golo deste domingo. Foi um passe brilhante. Ele viu algo que os outros não viram".

Questionado sobre de terá carreiras como as de Messi e Ronaldo, Pauleta foi peremptório: "Mbappé pode bater todos os recordes e ter a mesma carreira que Messi ou Ronaldo, isso é certo. Ele é um fenómeno que pode bater todos os recordes."