"Mbappé é o maior bebé do mundo do futebol, o ego dele está fora de controlo"

Alegada vontade de Mbappé em deixar o PSG motiva críticas por parte de Craig Burnley, antigo futebolista do Chelsea.

Kylian Mbappé estará instatisfeito no Paris Saint-Germain e terá o desejo de sair do clube no mercado de janeiro, algo que já comunicou aos responsáveis do emblema parisiense, de acordo com a imprensa internacional. E esta decisão, poucos meses depois de ter aceitado renovar contrato, é vista com desagrado por parte de Craig Burnley, antigo futebolista do Chelsea.

O internacional escocês, de 51 anos, diz que Mbappé é um "bebé" e que está com o ego "fora de controlo".

"O Mbappé não é um jogador de grupo. O que o Mbappé quer, o Mbappé tem! Vamos ser honestos sobre Mbappé: este tipo, a menos que siga o seu próprio caminho, é o maior bebé do mundo do futebol atualmente. Não há dúvida sobre isto! O ego dele está fora de controlo", apontou o agora comentador desportivo no programa ESPN FC.

"O PSG deu-lhe um camião cheio de dinheiro, certo? Um salário enorme... E meses depois está a chorar como um bebé por não estar a jogar na sua posição favorita [já admitiu que não gosta de jogar no centro do ataque]! Eu na altura disse que ele deveria ter saído no verão, deveria ter cortado os laços. Mas não fez isso. Há uns meses disse que o Mbappé é um jogador incrível, mas está a andar num comboio de alta velocidade sem motorista e sem travões. Não há outra forma de ver isto", atirou Craig Burnley, que também passou por Celtic, Derby County e Dundee FC, entre outros.