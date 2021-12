Mbappé e Lewandowski contra o Mundial a cada dois anos: "O nível baixaria..."

Lewandowski e Mbappé no Globe Soccer Awards

Os avançados participaram esta segunda-feira da cerimónia anual dos Globe Soccer Awards.

Presentes na cerimónia anual dos Globe Soccer Awards como candidatos ao prémio de melhor futebolista de 2021, os avançados Lewandowski, do Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, do PSG, não fugiram à polémica e recorrente pergunta sobre a possível realização do Mundial a cada dois anos, alteração que está nos planos da FIFA.

Questionados, as duas estrelas do futebol mundial mostraram-se contra redução do intervalo, que atualmente é de quatro anos entre um torneio e outro.

"Não sou ninguém para dizer, mas tenho a minha opinião. É especial porque acontece a cada quatro anos. É a melhor competição do Mundo. Se começar a acontecer a cada dois anos pode cair no erro de ser algo banal", começou por dizer o internacional francês.

"Ir a um Mundial pode ser algo que só acontece uma vez na tua carreira. Se querem ter qualidade e jogos com emoção, temos de respeitar a saúde e o descanso que os jogadores necessitam", acrescentou em declarações na gala.

"Baixaria o nível. Seria impossível para o corpo e para a mente", concordou o internacional polaco, que vê a possibilidade de alteração como um meio para banalizar a competição.