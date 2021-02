"Mbappé e Haaland? Não acredito que marquem 40 golos durante oito ou nove épocas seguidas"

Álvaro Benito, antigo jogador do Real Madrid, revela o seu favorito, mas não vê nenhum deles como "claro dominador" do futebol mundial nos próximos anos.

Kylian Mbappé e Erling Haaland têm vindo a destacar-se ao serviço de PSG e Borussia Dortmund, respetivamente, e, nas últimas partidas das competições europeias, frente a Barcelona e Sevilha, ambos voltaram a fazer o gosto ao pé - o francês fez um hat-trick, no triunfo do clube parisiense por 4-1; o norueguês bisou, na vitória por 3-2 do emblema alemão.

O Real Madrid já foi várias vezes associado aos dois avançados, seguindo com atenção os respetivos caminhos e, em Espanha, voltam a falar do interesse do emblema merengue.

"Eu contrataria Haaland, sinceramente, gosto mais. Acho que é mais goleador. Não vejo nele a reencarnação de Cristiano Ronaldo, mas sim, ele pode tornar-se muito importante numa equipa que crie muitas oportunidades de golo. Mbappé é outro estilo, menos goleador", afirmou Álvaro Benito, antigo jogador do clube espanhol, à Cadena SER.

No entanto, Benito não vê nenhum dos dois como "claro dominador" do futebol mundial nos próximos anos.

"Não acredito que nenhum deles marque 40 golos durante oito ou nove épocas seguidas", concluiu.