"Mbappé e Haaland? Disseram a mesma coisa quando o Real contratou Hazard..."

Declarações de Javier Tebas, presidente de La Liga, em entrevista concedida à "ESPN".

Elogios a Mbappé: "Penso que Mbappé está entre os melhores jogadores do mundo, entre os dois ou três primeiros... Ele traria muito a La Liga, ajudar-nos-ia muito. O que temos de fazer é saber como aproveitar a possível chegada de Mbappé para continuar a fazer crescer La Liga. Todos desejariam Mbappé no seu campeonato e ele seria, sem dúvida, uma grande incorporação a La Liga."

Mbappé e Haaland juntos no Real Madrid? Seria um Real Madrid invencível? "Pode o Real Madrid pagar ambos? Sim, pode. O Real Madrid geriu-se bem financeiramente e é capaz de reformar o estádio e de contratar ambos. Mas nada é um dado adquirido. Se fosse, com a equipa que o PSG tinha, não deveriam ter sido eliminados da Liga dos Campeões. E nem sequer ganharam o campeonato francês na época passada... Se ambos vierem, não vejo isso como um problema [para La Liga]. Todas as equipas têm 25 jogadores. Os jogadores têm as suas vidas pessoais e podem ser melhores ou piores a cada temporada. Disseram a mesma coisa quando o Real Madrid contratou Eden Hazard.... Que o Real Madrid ganharia tudo... mas não teve o desempenho esperado. Os futebolistas não são máquinas e nada pode ser dado como garantido. Mas se ambos acabarem no Real Madrid, bem-vindo também para La Liga."

Desejo de ver Messi de regresso a Espanha: "Que jogador gostaria de ver em La Liga? Messi. Penso que Messi ainda tem pela frente dois ou três anos a um nível muito bom. Messi a 80 por cento do que já vimos, ainda está ao mais alto nível... por isso, se pudesse ver Messi de regresso a Espanha, ficaria encantado. Penso que Messi voltasse ao Barcelona, regressaria em termos económicos muito diferentes, por isso não seria, entre aspas, um "fardo" tão grande [para as finanças do Barcelona]. Acho que o casamento entre Messi e Barcelona foi perfeito e penso que uma reconciliação iria gerar importantes sinergias económicas para ambas as partes. Penso que seria bom a um nível económico. A nível desportivo não faço ideia, não posso analisar esse lado das coisas nem o balneário."