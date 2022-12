Mbappé é assunto encerrado para o Real Madrid, que já escolheu o seu próximo grande alvo

Francês protagonizou uma das grandes novelas das últimas janelas de mercado, mas merengues já viram atenções para Jude Bellingham

Foram muitos os adeptos do Real Madrid que, no final do França-Polónia, que os gauleses venceram por 3-1, inundaram as redes sociais com pedidos para que o clube tentasse a contratação de Mbappé. O objetivo, agora, é outro.

De acordo com o AS, o interesse fica-se pelas redes sociais, uma vez que os principais dirigentes não esquecem o comportamento do francês nas últimas janelas de mercado. O clube tentou de tudo e sentiu-se traído pelo jogador.

O mesmo jornal garante que o próximo grande objetivo dos merengues é a contratação de Jude Bellingham, figura da seleção inglesa e do Dortmund, que também tem sido associado a emblemas do seu país, como Chelsea e, principalmente, Liverpool.