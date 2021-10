Mbappé e a polémica com Neymar: "Já trocámos muitas palavras assim e vai continuar"

Em entrevista ao L'Équipe, o avançado francês comentou polémico vídeo, recentemente tornado viral, quando se queixou de Neymar.

Em longa entrevista ao jornal francês L'Équipe, além de Messi, Mbappé falou sobre a relação com outra estrela da equipa, o avançado Neymar, ressaltando que os dois têm uma relação natural. Questionado sobre um momento recente, quando se queixou do brasileiro por não lhe passar a bola, tratou o caso como algo normal do futebol.

"Simplesmente não precisa de ser algo destacado. Por isso, logo depois conversei com ele sobre isso. Já trocámos muitas palavras assim no passado e vai continuar, porque queremos vencer, mas não deve haver um ressentimento", explicou.

"Não existe nada, porque respeito o jogador e admiro o homem que ele é. Mas eu não estava feliz com um passe. Um dia aconteceu comigo também, eu não passei e ele não estava feliz. Mas não tem problema", detalhou.

Por fim, sobre o desejo de jogar no Real Madrid, confirmado à rádio RMC Sports, minimizou. "Hoje, o meu futuro não é a minha prioridade. Já gastei muita energia neste verão e tem sido exaustivo. Continuei a jogar durante todo o mês de agosto, a jogar bem, não me incomodava (jogar), estou numa grande equipa e num lugar onde tenho sido feliz nesses quatro anos", completou.