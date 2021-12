Mbappé e a hipótese Real Madrid: "Em janeiro, não..."

Mbappé está em final de contrato com o PSG

Internacional francês é o principal alvo da equipa espanhola

No Dubai, onde participou da cerimónia anual dos Globe Soccer Awards e acabou eleito como o melhor jogador do ano, Kylian Mbappé anunciou esta terça-feira que não vai para o Real Madrid na próxima janela de transferências.

Em entrevista à CNN, o internacional francês afirmou que vai cumprir o contrato com o PSG até o final - ou seja, até 30 de junho de 2022. Apenas depois, vai tomar a decisão.

"Não, não vou para o Real Madrid em janeiro. Em janeiro, não vai acontecer. Estou no Paris Saint-Germain, estou muito feliz e vou terminar a temporada a 100% como jogador do PSG. Vou dar tudo para ganhar com o PSG todos os títulos este ano", afirmou.

O avançado já admitiu recentemente que queria deixar o PSG. "Fui honesto. Eu falei o que tenho no meu coração", disse ele. "Estou feliz por ficar... É a minha cidade também. Sou francês... quero ganhar tudo nesta temporada", acrescentou.

Questionado sobre se jogaria pelo Real Madrid na próxima temporada, Mbappé sorriu e afirmou que a única coisa que tinha em mente "é vencer o Real Madrid em fevereiro e março", quando as duas equipas defrontam-se pelos oitavos da Champions League.