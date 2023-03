Mbappé e a braçadeira: "Deschamps quer que seja o líder da nova geração"

Novo capitão da França falou com o colega. Explicou o que lhe disse e pediu Deschamps

Kylian Mbappé foi eleito o novo capitão da seleção de França e a decisão do selecionador Didier Deschamps não caiu bem em Griezmann, o outro "candidato". Entretanto, Mbappé já fumou o cachimbo da paz com Griezmann e esta quinta-feira, em conferência, falou do assuno.

"Falei com Griezmann, estava desiludido e é compreensível. Eu teria a mesma reação. É o jogador mais importante da era Deschamps. Iremos de mãos dadas até ao topo. Passou mais de 10 anos na equipa francesa. Não sou o seu superior. Ele tem uma experiência que eu não tenho. É alguém que é estimado e amado por todos. Se ele tiver algo a dizer, eu sentar-me-ei e ouvi-lo-ei. Depois disso, não devemos fechar a porta a ninguém. Todos são livres de se expressarem neste grupo.", começou por dizer.

"Não compreendo, mas aceito que as pessoas me julguem sem estarem no interior. Os jogadores que jogaram comigo sabem que a minha primeira obsessão é ganhar. E eu não ganho sozinho, mas com a equipa. Sou o capitão do meu país! Fiquei muito feliz quando Didier Deschamps me disse. Penso que o treinador não me colocou como capitão pensando que eu ia fazer a mesma coisa que Hugo Lloris. Eu sei que as minhas palavras têm eco. É uma nova responsabilidade que eu assumirei. Didier Deschamps quer que eu seja um conciliador e disse-me que eu era o elo de ligação entre a nova geração e a antiga. Ele quer que eu seja o líder da nova geração, que leve a equipa para o topo. O objectivo é levar a equipa a novos títulos", completou o atacante do PSG.

Kylian Mbappé : « C'est avant tout un kiff, je suis capitaine de mon pays ! J'étais très content quand Didier Deschamps me l'a annoncé. C'est une nouvelle responsabilité que je vais assumer. »#FRANED #lequipeFOOT pic.twitter.com/5k1EQOQvq9 - DadGeeK ᵠ (@TheDadGeeK) March 23, 2023