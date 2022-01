Mbappé disposto a assinar contrato de curta duração com o PSG, dizem em França

O contrato de Mbappé com o PSG termina em junho, mas o jogador estará disponível para assinar por mais um ou dois anos, diz a Téléfoot.

Kylian Mbappé está a negociar com o PSG uma renovação de curta duração, adianta esta sexta-feira o Téléfoot, programa de desporto do canal televisivo francês TF1. O avançado do PSG não vai tomar nenhuma decisão em relação ao futuro enquanto esta temporada decorrer, diz a mesma fonte.

O jornal inglês The Telegraph escreve também que o francês não se opõe à ideia de renovar com os parisienses por um ou dois anos.

Recorde-se que o Real Madrid tem sido apontado como o principal candidato a assegurar a contratação de Mbappé, que termina contrato em junho e poderia deixar o clube de Paris a custo zero.