Forma do avançado francês colocava em causa

O antigo jogador do Marselha, Tony Cascarino, atualmente comentador de futebol na estação de rádio britânica Talksport, considera que Mbappé não é hoje o dia o mesmo jogador que ajudou a França a sagrar-se campeã do Mundo.

"Se olharmos para o jogador que ele era em 2018, quando ganhou o Campeonato do Mundo, falamos de alguém eléctrico e devastador. Nessa altura ele era, sem dúvida, o melhor do mundo. Perante isso, assumo que fiquei desapontado com o desempenho no Euro'2020. Ele não tem, hoje em dia, o mesmo impacto no jogo da seleção francesa".

"Há momentos hoje em que podemos 'flashes', um lembrete de como ele pode ser bom. Todavia, não o faz com frequência que devia. Ele tem apenas 22 anos, mas precisa de voltar a esse nível. Mbappé deu um passo atrás nos últimos três anos", finalizou Cascarino.