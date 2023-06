Mbappé desmente rumor Real Madrid: "Já disse que vou continuar no PSG..."

Avançado respondeu diretamente à publicação no Twitter em que o jornal Le Parisen avançou a sua suposta vontade de reforçar o Real Madrid neste verão, salientando dito publicamente que irá continuar ao serviço da equipa na próxima época.

Depois de o jornal francês Le Parisien ter avançado esta terça-feira que Kylian Mbappé teria o desejo de reforçar o Real Madrid este verão, aproveitando a saída de Karim Benzema para o Al Ittihad, o avançado francês recorreu às redes sociais para desmentir essa mesma informação.

Mbappé respondeu diretamente à publicação no Twitter em que o jornal avançou a notícia, escrevendo: "Mentiras... Quanto maiores são, mais passam. Eu já disse que vou continuar na próxima época no PSG, onde estou muito feliz".

A garantia chega numa altura em que o internacional francês comunicou ao PSG por via de carta que não irá acionar o ano adicional (até 2025) incluído na sua recente renovação de contrato, em maio do ano passado, ficando desta forma com apenas mais um ano de ligação ao clube.