Mbappé desmente presidente da federação: "Eu expliquei, ele achou que não"

Mbappé recorreu ao Twitter para desmentir passagem da entrevista do presidente da federação francesa

Kylian Mbappé colocou em cima da mesa, num passado recente, a possibilidade de abdicar da seleção francesa. Quem o garante é o presidente da federação, Noel le Graet.

"Recebi-o depois do Campeonato da Europa, em 2021. Ele sentiu que a federação não o tinha defendido depois do penálti perdido e das críticas na Internet. Encontrámo-nos durante cinco minutos no meu escritório. Ele estava zangado, já não queria jogar pela França, o que obviamente não apoiei. Sabem como ele é, é um vencedor, estava muito frustrado, como todos nós, com a eliminação.... Ele é um tipo fantástico, muito mais generoso do que se pensa", afirmou o dirigente, em entrevista ao Journal du Dimanche.

A verdade é que, Noel le Graet voltou a insistir que a frustração de Mbappé se ficara a dever ao penálti falhado. Algo que o jogador nega. Na rede social Twitter, o craque do PSG refere que tudo se ficou a dever ao racismo. "Bem, eu expliquei-lhe que se tratava de racismo e NÃO do penálti. Mas ele considerou que não tinha havido racismo", pode ler-se.