"Mbappé? De acordo com a minha experiência, a contratação está iminente"

Antigo presidente do Real Madrid abordou o interesse merengue no craque.

O PSG recusou uma proposta de 160 milhões de euros do Real Madrid para contratar o futebolista Kylian Mbappé, segundo revelou quarta-feira diretor desportivo do clube francês, o brasileiro Leonardo.

"A oferta que recebemos foi considerada insuficiente e a nossa intenção é manter o jogador no clube. A oferta foi recusada", disse Leonardo, em declarações à comunicação social gaulesa. Segundo informou depois o "Le Parisien", o clube francês quer 220 milhões de euros para deixar o craque rumar a Espanha.

Perante estes dados, não é difícil perceber que Mbappé promete animar estes últimos dias de mercado e há mesmo quem considere a transferência "iminente". "Se o Real Madrid quer Mbappé agora, terá de pagar essa quantia. De acordo com a minha experiência, a contratação está iminente. No momento em que dois clubes se sentam a negociar com uma oferta no meio, as coisas estão claras. Com as coisas tão claras e tão importantes, simplesmente tens de pagar", afirmou Ramón Calderón, antigo presidente merengue, ao "Talk Sport".

Recorde-se que Mbappé termina contrato com o PSG em 2022, correndo, por isso, o clube francês o risco de o ver partir a custo zero.