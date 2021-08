Mbappé convocado no PSG e próximas horas serão decisivas

Mauricio Pochettino, treinador do PSG, convocou internacional francês para jogar esta noite com o Reims.

Apesar de ser pública a proposta do Real Madrid e do futuro incerto do internacional francês a poucos dias do fecho da janela de transferências na Europa, Kylian Mbappé foi convocado pelo PSG para o jogo com o Reims este domingo, no Auguste Delaune. Neymar e Messi também entraram na lista dos convocados por Mauricio Pochettino.

Apesar de convocado, a presença de Mbappé ainda é tratada como incerta no jogo. De acordo com o jornal espanhol "As", o Real Madrid quer desbloquear a operação para libertar o jogador de 22 anos ainda antes da partida.

Por outro lado, o jornal francês "L'Equipe" garante que o avançado formará dupla com Messi, que estreia com a camisola da equipa francesa esta noite. Neymar, a princípio, será suplente. O "As" afirma que as próximas horas serão decisivas na negociação entre o Real Madrid e o PSG.