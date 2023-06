Mbappé: "Continuar no PSG é a minha única opção. Há algumas coisas estranhas"

Avançado francês comunicou ao clube que não renovará contrato

A França defronta amanhã Gibraltar em Portugal e a conferência dos gauleses no Estádio Algarve teve o protagonista mais desejado e procurado do momento, Kylian Mbappé. O atacante falou sobre o seu futuro, depois da polémica após comunicar ao PSG que não acionará o ano extra no seu contrato.

"Já respondi a esta pergunta. Ficar no PSG é a minha única opção neste momento e estou pronto para voltar na pré-época. Se a minha carta ao PSG ia perturba o estágio da seleção francesa? Não creio que uma carta possa matar ou ofender alguém. Não posso controlar as reacções da Imprensa e do exterior, por isso não me preocupo com elas. Além disso, a carta não foi enviada agora, foi enviada antes do estágio, há algumas coisas que acho estranhas e insisto, estou à espera de perguntas sobre o jogo", atirou, incomodado.

Macron, presidente francês, já disse que vai tentar dar a volta de novo a Mbappé, e este respondeu: "Que influência tem o Presidente? Na minha carreira atual, em 2023, nenhuma. Ele quer que eu fique em Paris, o meu objetivo é ficar, estamos na mesma onda."

Mbappé disse estar "habituado a este tipo de situações desde muito novo", reiterou que quer ir aos Jogos Olímpicos e falou do seu papel como capitão e da importância de dar a cara: "Sempre disse que o meu sonho é jogar nos Jogos Olímpicos, mas não vou forçar porque não está nas datas da FIFA e os clubes não são obrigados a libertar jogadores. Se eu puder participar, será um grande prazer, se não, azar. Se hesitei em aparecer? De forma alguma, tenho uma responsabilidade e não são alguns ruídos exteriores que me vão fazer fugir à minha responsabilidade, por isso era importante estar aqui hoje".