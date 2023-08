Mbappé continua a treinar à parte no PSG, que voltou a Paris

Depois de ter cumprido estágios de preparação no Japão e Coreia do Sul, o campeão francês está de volta a Paris, com o avançado a manter-se afastado dos treinos da equipa principal.

O PSG regressou esta segunda-feira aos treinos em Paris depois de ter concluído estágios de pré-época no Japão e Coreia do Sul, com Kylian Mbappé a continuar a treinar à parte da maioria da equipa, tudo por causa da novela instalada desde que decidiu não renovar com o clube, entrando no seu último ano de contrato.

Enquanto treina com outros "dispensados" do plantel, Mbappé continua num tenso "braço de ferro" com Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, que terá decidido afastar o jogador enquanto esta disputa se manter.

De recordar que o internacional francês já assumiu que não vai renovar contrato - termina em 2024 - e, por isso, o clube quer vendê-lo neste mercado de transferências para evitar uma saída a custo zero. O Real Madrid é a hipótese mais forte, depois de Mbappé ter rejeitado mudar-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita.

De acordo com o Le Parisien, o PSG ainda não terá decidido se vai utilizar o jogador no primeiro jogo oficial da época, a 12 de agosto, frente ao Lorient, mas a possibilidade de ir para o banco ou para a bancada é real.