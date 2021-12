Mbappé conta que observava Lewandowski e elogia Messi: "É muito humilde"

Mbappé na premiação do Globe Soccer Awards

O avançado francês é uma das estrelas na cerimónia anual dos Globe Soccer Awards.

Presente na cerimónia anual dos Globe Soccer Awards como um dos indicados a melhor jogador do ano, Mbappé comentou esta segunda-feira sobre dois dos seus concorrentes ao prémio. Além de elogiar Lewandowski, do Bayern de Munique, o internacional francês voltou a destacar a simplicidade de Lionel Messi, seu companheiro no PSG.

"É um excelente colega de equipa e, obviamente, um excelente futebolista. Quer trabalhar sempre para a equipa e para ajudar a todos a conquistar títulos. Queremos ganhar, sabemos o que temos de fazer. É uma pessoa muito humilde", disse Mbappé.

Entrevistado ao lado de Lewandowski, o avançado do PSG afirmou que via atentamente o que fazia companheiro de profissão quando era mais novo e relevou que o tem como uma inspiração.

"Eu tinha um sonho de ser profissional, assistia ao Lewa quando era menor. Estou muito orgulhoso e feliz de de estar aqui", afirmou. "Sou um homem de sorte. Jogo numa grande equipa e numa grande seleção nacional", acrescentou.