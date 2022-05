Mbappé confirma que não foi do Real Madrid o único contacto: "Sim, sou sincero"

Craque francês renovou com o PSG, recusou o Real Madrid e o Liverpool chegou a movimentar-se.

Depois de muito se ter falado sobre uma ida para o Real Madrid, Mbappé acabou por decidir renovar contrato com o PSG, válido até 2025. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o internacional francês admitiu ainda que houve contactos com o Liverpool, outro clube que chegou a ser associado ao craque.

"Sim, sou honesto. Falei com Liverpool porque [vermelho] é a cor favorita da minha mãe e a minha mãe ama o Liverpool. Porquê? Não sei, pergunte-lhe [risos]. Reunimo-nos há alguns anos quando estive no Mónaco, é um grande clube. Agora falamos um pouco com eles, mas não muito.... No final foi entre o Real Madrid e o PSG. Toda a gente sabe: no ano passado eu queria ir ao Real Madrid. Pensei que era uma boa decisão partir no ano passado, mas agora é diferente, porque sou um agente livre, sou francês e sei que sou importante para o país. Quando se é importante para o país é preciso pensar não só no futebol, mas também na nossa vida", afirmou o jogador de 23 anos.

Mbappé falou ainda sobre o futuro, depois de terminada a carreira, e voltou a deixar uma palavra ao Real Madrid. "Depois da minha carreira estarei em França, viverei aqui com a minha família e os meus amigos. A única coisa que posso fazer é agradecer a todos os adeptos do Real Madrid, a todo o clube, porque eles deram-me todo o amor que me podiam dar e foi incrível, porque nunca joguei lá. Eu tinha apenas 14 anos [quando teve uma breve passagem pelo Real], durante uma semana, mas é um clube fantástico e desejo-lhes boa sorte para a final da Liga dos Campeões", vincou.