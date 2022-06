Mbappé colocou em cima da mesa abandonar seleção no pós-Euro

Internacional francês sentia-se desiludido pela falta de apoio da federação depois da eliminação diante da Suíça

Figura do PSG e, também, do futebol do seu país, Kylian Mbappé colocou em cima da mesa, num passado recente, a possibilidade de abdicar da seleção francesa, garantiu em entrevista o presidente da federação, Noel le Graet.

"Recebi-o depois do Campeonato da Europa, ele sentiu que a federação não o tinha defendido depois do penálti perdido e das críticas na Internet. Encontrámo-nos durante cinco minutos no meu escritório. Ele estava zangado, já não queria jogar pela França, o que obviamente não apoiei. Sabem como ele é, é um vencedor, estava muito frustrado, como todos nós, com a eliminação.... Ele é um tipo fantástico, muito mais generoso do que se pensa", afirmou o dirigente, em entrevista ao Journal du Dimanche.

Campeão do Mundo em 2018, Kylian Mbappé permaneceu mesmo na seleção francesa após o Europeu, contabilizando, nesta altura, 27 golos em 57 internacionalizações pelos gauleses.