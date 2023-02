Mbappé assume: "Em Itália só jogo pelo Milan"

Avançado do PSG já confessara a simpatia pelo Milan. Ontem, na gala da FIFA, disse que em Itália só aceitará representar o clube da capital.

Kylian Mbappé referiu, durante a gala de entrega dos prémios The Best, na noite de segunda-feira, que em Itália só jogará pelo Milan. Num curto comentário, e "provocado" por jornalistas italianos, o avançado do Paris Saint-Germain assumiu a preferência clubística naquele país.

"Se jogar na Serie A, será no Milan", atirou, sorrindo.

Na verdade, o avançado francês já assumira que é fã do Milan. Numa entrevista à Gazzetta dello Sport, em 2022, Mbappé explicou que foi criado por uma ama italiana, adepta do Milan, e ficou fã do clube rossoneri.