Notícia em Espanha: Mbappé assina pelo Real Madrid

Informação avançada pela imprensa espanhola

Kylian Mbappé vai reforçar o Real Madrid, de acordo com o jornal desportivo MARCA. Se tudo correr como planeado por ambas as partes, a assinatura do acordo oficial que ligará o internacional francês aos merengues será carimbada no decorrer da próxima semana.

Constantemente pressionado pelo PSG para renovar, o prodígio francês vai assim realizar um sonho de criança e defender o escudo blanco. O clube presidido por Florentino Pérez também fez sempre questão de demonstrar o interesse no futebolista e estagnou todas as operações relativas a outros jogadores, desde renovações e outras aquisições para o plantel, para se concentrar única e exclusivamente neste processo.

Mbappé receberá um prémio de assinatura, que poderá oscilar entre os 60 e os 80 milhões de euros, e irá usufruir de um salário a rondar os 25 milhões líquidos por temporada.