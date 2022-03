Mbappé arrasa números de antigas lendas e tem um recorde de Henry na mira

O avançado do PSG supera as cifras de Karim Benzema, Thierry Henry ou Michel Platini, tendo a idade de 23 anos como termo de comparação.

Kylian Mbappé continua imparável na presente temporada. No último jogo pela seleção francesa, o jogador natural de Paris voltou a ter uma performance de destaque, ao apontar dois golos e fazer uma assistência na vitória dos atuais campeões do mundo perante a congénere da África do Sul, por 5-0.

Com esse bis, o atacante passou a somar 26 tentos pela formação gaulesa, igualando Sylvain Wiltord e tornando-se o 11º melhor marcador de sempre dos "bleus".

O órgão de comunicação francês "RMC Sport" comparou as estatísticas de Mbappé com as dos melhores avançados que vestiram a camisola dos "les coqs", aos 23 anos. Desta forma, verifica-se que, com essa idade, Karim Benzema "apenas" tinha apontado 11 golos, Michel Platini 10 e Thierry Henry, maior artilheiro da história da França, oito.

Ao canal francês "TF1", o craque do PSG afirmou que "sempre quis ser o primeiro em todos os lados, tanto na seleção, como nos clubes". "Claro que bater o recorde de Thierry Henry (que contabiliza 51 golos em 123 internacionalizações pela França) é um objetivo. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas julgo que posso alcançá-lo mais rápido do que as pessoas pensam".

Esta época, Kylian Mbappé já fez 35 golos e deu 19 assistências nos 43 encontros que realizou entre o Paris Saint-Germain e a França. Quanto ao seu registo pelos "les tricolores", soma 26 tentos em 54 internacionalizações (média superior a 0,48 golos por partida), tendo vencido o Mundial da Rússia em 2018 e a segunda edição da Liga das Nações em outubro do ano passado.