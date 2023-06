Mbappé apela: "A violência deve terminar e dar lugar ao luto, diálogo e reconstrução"

Comunicado foi publicado na conta de Mbappé, capitão dos bleus, em nome da seleção de França

Os jogadores da seleção de França emitiram um comunicado a apelar ao fim dos protestos violentos, que estão a gerar o caos na capital após a morte a tiro de um jovem de origem marroquina e argelina às mãos da polícia.

O texto foi primeiro publicado por Pavard, que o apagou para ser o capitão Mbappé a transmitir a mensagem. A única diferença é que Pavard tinha publicado a nota com assinatura da seleção de França, enquanto Mbappé colocou apenas a bandeira da França. O L'Équipe, posto isso, refere ser de um grupo de jogadores da seleção.

"A este sofrimento junta-se a sensação de impotência que advém do facto de assistirmos a um verdadeiro processo de autodestruição. A violência não resolve nada, sobretudo quando se volta inevitável e implacavelmente contra aqueles que a manifestam, as suas famílias, os seus entes queridos e os seus vizinhos. São os vossos bens que estão a destruir, os vossos bairros, as vossas cidades, os vossos lugares de realização e de proximidade. Há outras formas pacíficas e construtivas de nos exprimirmos. O tempo da violência deve terminar e dar lugar a um tempo de luto, de diálogo e de reconstrução", lê-se no comunicado.