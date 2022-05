Mbappé anuncia decisão sobre o futuro no domingo, diz o L'Équipe

Alguns órgãos de comunicação franceses haviam dado conta da possibilidade de Mbappé anunciar a decisão este sábado.

Kylian Mbappé deverá deixar para amanhã, domingo, o anúncio da sua decisão sobre o futuro. Pelo menos assim o diz o jornal "L'Équipe".

De acordo com o diário desportivo francês, tendo por base informações de fontes próximas do jogador, o internacional gaulês não irá mesmo anunciar a decisão este sábado, após o encontro com o Metz (20h00), possibilidade que alguns órgãos de comunicação haviam dado conta na sexta-feira.

O contrato da estrela do PSG termina nos próximos dias e não se sabe ainda se haverá uma renovação ou se Mbappé deixa mesmo Paris. Caso se despeça dos parisienses, o Real Madrid afigura-se como o principal candidato a receber o avançado de 23 anos.

De recordar que a mãe do craque francês afirmou na sexta-feira que existe acordo tanto com o PSG como com o Real Madrid, pelo que será Mbappé a escolher.