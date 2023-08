Mbappé agradece a Buffon: "És um homem de ouro e deste-me conselhos..."

Guarda-redes de 45 anos anunciou esta quarta-feira o final da carreira. Despede-se no Parma, onde iniciou a carreira.

Kylian Mbappé recorreu esta quarta-feira às redes sociais para enviar uma mensagem de agradecimento a Gianluigi Buffon, lendário guarda-redes italiano que confirmou o fim da carreira, aos 45 anos.

"Foi uma honra imensa ter tido a oportunidade de te conhecer e de cruzar caminho com a tua lendária carreira. És um homem de ouro e deste-me conselhos valiosos que irão ficar comigo para a vida. Boa viagem e especialmente, muito obrigado", escreveu.

O avançado francês coincidiu com o veterano guardião na temporada 2018/19, a única que Buffon que passou fora de Itália. O guardião despediu-se do futebol no mesmo sítio em que o iniciou, ao serviço do Parma, que milita na segunda divisão transalpina.

