Mbappé a caminho do Real Madrid? Já há substituto identificado em Paris

Karim Adeyemi, nova sensação do futebol alemão, interessa à equipa de Pochettino

A novela já vai longa e, com ou sem renovação, parece, praticamente, uma fatalidade que Mbappé acabe no Real Madrid. O PSG sabe-o, já procura substitutos e, segundo a imprensa alemã, há um candidato mais forte na linha da frente.

Trata-se do jovem Karim Adeyemi, de apenas 19 anos, já internacional A pela seleção alemã em três ocasiões e figura principal do Salzburgo, com 14 golos e uma assistência em 18 partidas.

A prioridade dos parisienses continua a ser a renovação de contrato com Mbappé, no sentido de, pelo menos, adiar por mais alguns meses, a venda do craque ao Real Madrid, mas já se desenha em Paris um plano B, pretendido por outros colossos, como Bayern de Munique, Inter ou Atlético de Madrid.