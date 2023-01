Mazraoui falhou jogo contra Portugal por covid-19 e ainda enfrenta sequelas

Lateral marroquino ainda enfrenta sequelas e é baixa no Bayern.

Noussair Mazraoui testou positivo à covid-19 durante o Mundial'2022, tendo falhado o jogo dos oitavos de final, contra Portugal, por esse mesmo motivo, informou esta sexta-feira o seu clube, Bayern. O jogador ainda enfrentou França, nos quartos de final, mas saiu ao intervalo e já não jogou a partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares, frente à Croácia.

Também de acordo com o emblema alemão, o lateral marroquino ainda enfrenta sequelas da infeção por covid-19, tendo os exames realizados ao jogador de 25 anos revelado uma "leve inflamação no pericárdio", pelo que o defesa não viajou com a equipa para o estágio em Doha, no Catar, com vista à preparação da segunda metade da época.

A inflamação no pericárdio será tratada durante o período de ausência que, segundo o jornal "Bild", poderá ser de um mês e meio.

