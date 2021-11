Mazraoui acaba contrato já em 2022 e meia Europa esfrega as mãos

Lateral pode ser oportunidade de negócio para muitos grandes clubes

Nem só de grandes estrelas e galáticos se faz a vida de um grande clube europeu. Por vezes, também é importante estar atento aos negócios financeiramente mais modestos. Nesse sentido, Mazraoui, que acaba contrato em 2022, é um alvo de muitos grandes emblemas.

Segundo o AS, o Real Madrid, que conta com Carvajal para a posição, é um dos colossos do Velho Continente atento à situação do lateral direito, ainda que equipas como Arsenal, Bayern Bayern, Juventus, Milan e Nápoles sigam, também, o processo com atenção.

Apesar de não ser um dos jogadores mais cotados no mercado do Ajax, Mazraoui leva já quatro golos e três assistências no que há de 2021/2022. Pode assinar por outro clube já na reabertura do mercado, recorde-se.