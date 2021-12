Maxi Rodríguez, lenda no Newell's, pôs fim à carreira de futebolista

Extremo (ex-Atlético Madrid e Liverpool, entre outros) despediu-se dos relvados no país-natal e com nove títulos coletivos no respetivo palmarés

Volvidas mais de duas décadas a competir ao nível profissional, o internacional argentino Maxi Rodríguez terminou a carreira de futebolista, com 40 anos de idade.

O extremo cumpriu a última temporada ao serviço do Newell's Old Boys, para onde se mudou em 2019, após duas épocas nos uruguaios do Peñarol, depois de representar o emblema argentino entre 2013 e 2017, sendo a segunda passagem pelo clube.

Maxi Rodríguez, antes de ingressar no futebol do Velho Continente, formou-se e despontou no Newell's, entre 1999 e 2002. Ao todo, o futebolista cumpriu 11 temporadas no emblema do coração, disputou 282 jogos e marcou 94 golos.

Entre estas experiências em solo sul-americano, o extremo, conhecido como "Fera", esteve dez anos a atuar na Europa, continente onde representou o Espanhol e o Atlético Madrid (I Liga espanhola) e o Liverpool (I Liga inglesa).

Ao serviço da Argentina, o extremo fez 57 duelos e apontou 16 tentos, vários deles nos Campeonatos do Mundo de 2006, 2010 e 2014 e na Taça das Confederações, em 2005.

No palmarés, Maxi exibe nove títulos coletivos: um Mundial sub-20, um torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Atenas, uma Liga Europa, uma Taça Intertoto, uma liga argentina, duas ligas e uma taça uruguaias e ainda uma taça da liga inglesa.