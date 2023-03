Maxi Pereira: "Em Portugal mudei de clube e nunca me castigaram dessa forma"

Antigo lateral de Benfica e FC Porto recorda a sua experiência pessoal em Portugal para comentar polémica no Uruguai

"Em Portugal mudei de clube e nunca me castigaram dessa forma, nunca me tiraram da equipa". A frase pertence a Maxi Pereira, que em Portugal representou Benfica e FC Porto. Em causa, Walter Gargano - jogador que deixa o Peñarol para reforçar o River Plate uruguaio -, que se viu envolvido numa enorme polémica quando na época passada trocou de camisola com Luis Suárez, no maior dos clássicos do futebol uruguaio, o Peñarol-Nacional.

"Não gostei, não pela forma, mas porque houve um antes e um depois dessa troca de camisolas. Ele não merecia a forma como saiu do Peñarol", disse sobre o seu novo companheiro de equipa.

"Falou-se demasiado disso, nunca pensei que pudesse afetar tanto. Os adeptos não gostam, ainda para mais aqui no Uruguai, onde há uma rivalidade muito grande entre Nacional e Peñarol. Mas parece-me que de dentro do clube não passaram a mensagem que deviam ter dado", concluiu o jogador do River Plate.