Maxi Pereira e o fim da carreira: "Em junho volto ao Porto"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ex-jogador de Benfica e FC Porto termina a carreira no verão. Aos 38 anos, joga no River Plate, do Uruguai

Maxi Pereira passou doze temporadas em Portugal e pretende voltar ao Porto quando colocar um ponto final na carreira, afirmou o lateral direito uruguaio, agora com 38 anos e a jogar no River Plate, do seu país.

"É o momento de dar espaço aos jovens. Volto ao Porto com a minha família em junho. É preciso saber dar um passo ao lado", disse o experiente jogador ao programa Punto Penal.

Maxi esteve de 2007 a 2015 no Benfica, mudando-se para o FC Porto em 2016, como jogador livre. Nos dragões permaneceu durante quatro temporadas.

O uruguaio está a tirar um curso de treinador e pretende continuar ligado ao futebol. Mas o primeiro passo é voltar ao Porto com a família, para iniciar uma nova etapa da sua vida.