Maxi Pereira e Nico Gaitán sagram-se campeões uruguaios pelo Peñarol

Dianteiro argentino ofereceu, através de um penálti cobrado, o 53.º título de campeão ao palmarés do clube

Dois velhos conhecidos do futebol português, onde partilharam a conquista do campeonato ao serviço do Benfica, Maxi Pereira e Nico Gaitán repetiram, agora, esse êxito com o emblema dos uruguaios do Peñarol ao peito.

O clube de Montevidéu, que já havia conquistado o Torneio Clausura, levou a melhor no encontro, diante do Plaza Colonia (vencedor do Torneio Apertura), que serviu para definir o campeão da temporada desportiva no Uruguai, ocorrido esta madrugada.

A vitória do Peñarol, que contou com a participação de Maxi e Gaitán, ficou apenas decidida nas grandes penalidades, após um empate a um golo registado no tempo regulamentar, sendo o argentino responsável por bater o castigo máximo decisivo que proporcionou a conquista do 53.º titulo de campeão do clube.

Gaitán havia ingressado no Peñarol, que sucedeu ao Nacional, em agosto passado, depois de uma curta experiência no Braga, tendo lá reencontrado Maxi, que já fazia parte do plantel do emblema do país-natal desde o início deste ano.

Os dois jogadores atuaram junto no Benfica, entre 2010 e 2015, com várias conquistas de troféus à mistura, mas separam-se, até à reunião no Uruguai, a partir de 2015/16, quando Maxi ingressou, a custo zero, no plantel do FC Porto.