Maxi López compra clube inglês com 147 anos de história

Antigo jogador de Barcelona e Milan é o novo proprietário do Birmingham City, que milita no Championship

O antigo avançado argentino Maxi López, que atuou em clubes como River Plate, Barcelona ou Milan, é o novo proprietário do Birmingham City, histórico emblema inglês com 147 anos de história e que miloita no Championship.

Após meses de negociações e a um dia do fim do prazo para se definir o novo dono, o próprio Maxi López deu a notícia numa publicação nas redes, num curto vídeo a passear no relvado do Estádio de St. Andrews. "Em casa", é o texto que acompanha as imagens.

En Casa #kro pic.twitter.com/3kwz14BCfv - Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) July 19, 2022

Maxi López, que acabou a carreira há um ano no modesto San Benedettese e tem agora 38 anos, tem um grupo de investimento e o anúncio oficial deve suceder ainda hoje.