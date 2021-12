Maus resultados do Leipzig originam chicotada: André Silva fica sem treinador

Jesse Marsch deixa o comando técnico do clube alemão.

O Leipzig anunciou na manhã deste domingo que chegou a um acordo com o treinador Jesse Marsch para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. O técnico norte-americano termina assim a aventura no comando do clube alemão, onde tinha chegado no início da época.

"O Leipzig e o técnico Jesse Marsch acordaram de forma mútua a separação. Jesse Marsch foi dispensado de seu contrato com efeito imediato", informou o clube.

Em 19 jogos totalizados, o treinador alcançou sete vitórias, com o Leipzig a ocupar atualmente o 11.º posto da Bundesliga, com 18 pontos em 14 jornadas. Na Liga dos Campeões, está afastado dos oitavos de final, sonhando apenas com a passagem à Liga Europa, posto que será discutido com o Club Brugge. O Leipzig, onde joga o português André Silva, recebe o Manchester City na próxima terça-feira.