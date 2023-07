Mauro Silva e Bebeto não vão à homenagem do Deportivo: "Importante desacordo"

Clube galego onde os dois brasileiros brilharam ia homenagear a dupla no Teresa Herrera, contra o Bragantino, pelos 30 anos da conquista do Mundial de 1994

Mauro Silva e Bebeto são duas lendas no Deportivo da Corunha e o clube galego pretendia homenagear a dupla no Troféu Teresa Herrera, na partida contra o Bragantino (5 de agosto), pelos 30 anos da conquista pelo Brasil do Mundial de 1994. Mas a dupla vai faltar ao compromisso por "importante desacordo".

Os dois antigos jogadores alegam que não se chegou a um entendimento sobre o agendamento das viagens e estadia na Corunha, lamentando, assim, não ir à sua própria homenagem.

O Deportivo, recorde-se, atravessa uma longa crise e está na primeira divisão da Federação espanhola, fora dos campeonatos profissionais.

"Lamentamos informar que, devido a um importante desacordo sobre o planeamento da nossa agenda durante a estadia na cidade da Corunha, decidimos não comparecer à homenagem que estava marcada para 5 de agosto no Troféu Teresa Herrera. Esta decisão nos causa grande pesar, sobretudo tendo em conta as expectativas de toda a Corunha e dos torcedores apaixonados pelo clube. Queremos expressar nossa profunda gratidão por todo o apoio que recebemos ao longo de nossa carreira no Real Club Deportivo La Coruña", comunicou a dupla.

#TERESAHERRERA | Deportivo - @RedBullBraga, Dépor ABANCA - @AlavesFem e homenaxes a Mauro Silva, @bebeto7 e @AlxBG4, o sábado 5 de agosto en #ABANCARIAZOR https://t.co/5nEBANDHNj #SúperTeresaHerrera pic.twitter.com/W9OYQviuD4 - RC Deportivo (@RCDeportivo) July 18, 2023

O Deportivo da Coruña considera tratar-se de um mal-entendido e ainda tem esperança de poder contar com os dois brasileiros: "No RC Deportivo lamentamos profundamente o comunicado dos ex-jogadores Bebeto e Mauro Silva, com quem sempre mantivemos uma excelente relação e queremos que assim continue. Relativamente à agenda de ambos na Corunha, o clube levantou uma primeira proposta assumindo todos os custos da viagem, sempre com a possibilidade de fazer alterações para a adaptar às suas necessidades. Esperamos poder entrar em contacto com os dois novamente, algo que não foi possível nas últimas horas, para reunir todas as informações e redirecionar o que estamos convencidos de que foi um mal-entendido. Para o RC Deportivo é muito importante poder contar com dois símbolos do deportivismo como Bebeto e Mauro no Teresa Herrera, que representa um palco inesquecível para os nossos adeptos".

