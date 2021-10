Mauro Icardi publica fotografias com Wanda Nara após suposta separação

A relação de Mauro Icardi e Wanda Nara terá chegado ao fim, mas nas redes sociais o argentino publicou fotografias com a empresária.

Mauro Icardi "rompeu o silêncio" e, nas redes sociais, publicou fotografias com Wanda Nara, numa altura em que se especula sobre uma possível separação do casal. "Dia feliz, mamucha", escreveu no Instagram, em alusão ao Dia da Mãe, que na Argentina se celebra a 17 de outubro.

Esta publicação surge pouco depois da própria companheira do avançado do PSG ter anunciado o fim da relação. "Outra família mais que arruinaste", chegou a escrever no Instagram. "Separei-me", confidenciou a Ker Weinstein, dona da conta de Instagram "Chismes de Ker".

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por ℝ ℂ ℝ (@mauroicardi)

Já nesta segunda-feira, a RMC Sport refere que o jogador foi autorizado a falhar o treino do PSG devido a "motivos familiares". Icardi terá viajado para Milão para se reconciliar com a companheira.

Notícia atualizada às 10h10