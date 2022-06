Fracasso parisiense na Liga dos Campeões ditou rescisão do técnico

Mauricio Pochettino já chegou a acordo com o PSG para o término do contrato que o ligava ao clube até 2023, de acordo com o The Athletic.

A fonte garante que o técnico argentino reuniu-se com a direção do PSG na semana passada, com a última a decidir que a separação seria o passo mais benéfico para ambas as partes.

Os detalhes finais da rescisão do contrato do técnico, que conquistou uma Ligue 1, uma Taça de França e uma Supertaça no ano e meio que treinou em Paris, ainda estão a ser finalizados, com o anúncio oficial da saída a ser esperado em breve.

Christophe Galtier, treinador do Nice, continua a ser o nome favorito à sucessão de Pochettino no PSG.