Mauricio Pochettino ao lado de Di María no tema Messi: "Querem que responda o quê?"

O treinador do PSG acha normal que Di María queira jogar ao lado do atacante do Barcelona e desvalorizou a reação de Ronald Koeman

Aproxima-se o jogo Barcelona-PSG (é já na terça-feira), a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, e a tensão sobe de tom por causa de Messi, desejado há muito pelo clube francês. O tema é delicado e Ronald Koeman, o técnico do clube catalão, não achou piada nenhuma às últimas declarações proferidas por Angel Di María. "Se gostaria de jogar com Messi? Espero que sim, julgo que há possibilidade de isso acontecer", comentou o extremo do PSG, ao microfone do "Canal +", logo após o jogo com o Nimes. A reação de Koemen não se fez esperar: "Não é justo, nem respeitador falar-se de Messi".

Em entrevista à rádio "Onde Cero", Mauricio Pochettino, o treinador do PSG, tratou de dar o troco ao treinador holandês, desvalorizando a indignação deste. "Se perguntaram ao Di María se ele gostaria de jogar com o Messi... querem que ele responda o quê? Isso não significou qualquer desrespeito em relação ao Barcelona, não vamos apresentar as coisas foram do contexto", observou Pochettino.