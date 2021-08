Mauricio Pochetino avança data para possível estreia de Messi pelo PSG

Messi no treino do PSG

Treinador do emblema parisiense espera que o astro argentino faça parte dos convocados já na próxima semana, contra o Reims.

Lionel Messi foi oficializado como reforço do PSG a 10 de agosto, mas ainda não se estreou nos convocados do treinador Mauricio Pochettino. O técnico, em declarações à ESPN, falou sobre o momento do argentino e avançou com uma data para a possível estreia.

"Os novos foram-se juntando à equipa e temos de gerir os níveis. Mas, além disso, estou muito feliz por ganho e por ter nove pontos em três jogos", começou por dizer.

"A semana tem sido muito boa para Leo [Messi], por isso esperamos que a próxima semana seja uma semana longa e esperamos que, se tudo correr bem, ele possa estar no grupo e comece a fazer parte da equipa na parte competitiva", concluiu.

Assim, tudo aponta para que o Reims seja o primeiro adversário de Messi com a camisola do PSG. O jogo está agendado para as 19h45 de domingo.